Nemrut Krater Gölü'nde mest eden bulut geçişi - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü'nde mest eden bulut geçişi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, üzerinden gerçekleşen bulut geçişleriyle seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu. Avrupa Seçkin Destinasyonlar Projesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzellik sunan doğal bir turistik cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçıları, kaldera üzerindeki bulut geçişlerini zaman atlamalı çekim tekniği ile kaydederek etkileyici sonuçlar elde etti.

31.05.2024 00:38
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Nemrut Krater Gölü'nde mest eden bulut geçişi

BİTLİS - Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölünü barındıran Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, üzerinden gerçekleşen bulut geçişleriyle seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu.

Avrupa Seçkin Destinasyonlar Projesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, hem doğal güzellikleri hem de benzersiz manzaraları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Her mevsim farklı bir güzellik sunan Nemrut Kalderası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oluyor. Bitlis'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Nemrut Krateri, mest eden doğal görüntüsüyle bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Uzaydaki astronotlar ve doğa fotoğrafçılarının da özel ilgisini çeken krater gölü, 2 bin 700 rakım yükseklikten zaman atlamalı çekim tekniği olan "Time Lapse" çekim tekniği ile görüntülendi. Birçok farklı açılardan saatlerce görüntülenen Nemrut Kalderası, üzerinden geçen yoğun bulut geçişleri ile seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu. Özellikle Time Lapse (zaman atlamalı çekim) tekniği ile görüntülenen bulut geçişleri, Nemrut Kalderası'nın mest eden atmosferini gözler önüne serdi. 2 bin 700 rakımdaki etkileyici doğa harikası, yoğun bulut geçişleri ile adeta bir görsel şölen sundu. Bulutların kaldera üzerindeki ahenkli dansı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Nemrut Kalderası'nın bu benzersiz doğal güzelliği, bölge turizmine büyük katkı sağlarken, aynı zamanda doğa fotoğrafçılarının ve meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaldera üzerindeki bulut geçişlerini görüntülemek için 2 bin 700 rakımdaki kaldera zirvesine çıkan doğa fotoğrafçılarından Oktay Subaşı, bir grup arkadaşıyla birlikte zaman atlamalı çekim tekniği ile kaldera üzerindeki bulut geçişlerini kaydettiklerini söyledi. Saatlerce süren kayıt sonrasında birbirinden etkileyici sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Subaşı, bulut geçişlerinin kalderanın güzelliğine güzellik kattığını ifade etti.

Doğa fotoğrafçısı Hakan Okay da, kalderanın benzersiz manzarasının bulut geçişleriyle birlikte görsel şölene dönüştüğünü belirtti. Nemrut Kalderası'nın doğal güzelliğinin ve bulut geçişlerinin mest eden etkisi fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getiren Okay, "Nemrut Kalderası'nda çekim yapmak, her defasında yeni ve mest eden manzaralar yakalama imkanı tanıyor. Bulutların kaldera üzerindeki hareketi, doğanın ne kadar dinamik ve değişken olabileceğini gösteriyor. Bu tür görüntüler, doğanın sihirli anlarını yakalamak isteyen fotoğrafçılar için iyi bir fırsat oluyor. Yazın yemyeşil doğası, kışın ise karla kaplı manzarası ile Nemrut Kalderası, her zaman etkileyici. Burada çekim yapmak, doğanın farklı yüzlerini belgelemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bizlerde 2 bin 700 rakımdaki kaldera zirvesinden zaman atlamalı çekim tekniği ile ilk defa bulutların kaldera üzerinden geçişlerini görüntülemeye çalıştık. Sonuçlar gerçekten mükemmel oldu. Kendine hayran bırakan Nemrut, yoğun bulut geçişleri ile adeta bir görsel şölen sundu. Bulutların kaldera üzerindeki ahenkli dansı, bizlere unutulmaz anlar yaşattı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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