Nepal'de Everest'te Helikopter Uçuşları Yasaklandı

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KATMANDU, 12 Aralık (Xinhua) -- Nepal'in Everest (Qomolangma) Dağı bölgesindeki yerel yönetim ve diğer paydaşlar, 1 Ocak'tan itibaren ticari helikopter uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

Khumbu Pasang Lhamu Kırsal Belediyesi Başkanı Mingma Chhiri Sherpa, kararın salı günü söz konusu uçuşların yerel ekonomik faaliyetleri etkilediği ve yaban hayatını rahatsız ettiği gerekçesiyle alındığını söyledi.

Sherpa, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Helikopter operatörlerine, trekking ve seyahat acentelerine ve turizm işletmelerine kararla ilgili bildirileri gönderiyoruz" dedi.

Sherpa, son yıllarda helikopter uçuşlarının sayısının artması nedeniyle turistlerin bölgede daha az zaman geçirdiğini belirtti.

Bölgedeki dünyaca ünlü trekking rotalarını her yıl binlerce yabancı ziyaret ediyor.

"Helikopter uçuşlarının neden olduğu gürültüler Sagarmatha Ulusal Parkı'ndaki yaban hayatını da rahatsız ediyor" diyen Sherpa, kurtarma çalışmaları için seferber edilen helikopterlerin bu karardan etkilenmeyeceğini belirtti.

Sherpa, "Fakat böyle bir kurtarma operasyonuna ancak yerel bir hastane tavsiyede bulunduktan sonra izin verilecek" diye ekledi.