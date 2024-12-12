Nepal'de Everest'te Helikopter Uçuşları Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nepal'de Everest'te Helikopter Uçuşları Yasaklandı

Nepal'in Everest bölgesinde, ticari helikopter uçuşları 1 Ocak'tan itibaren yasaklandı.

12.12.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KATMANDU, 12 Aralık (Xinhua) -- Nepal'in Everest (Qomolangma) Dağı bölgesindeki yerel yönetim ve diğer paydaşlar, 1 Ocak'tan itibaren ticari helikopter uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

Khumbu Pasang Lhamu Kırsal Belediyesi Başkanı Mingma Chhiri Sherpa, kararın salı günü söz konusu uçuşların yerel ekonomik faaliyetleri etkilediği ve yaban hayatını rahatsız ettiği gerekçesiyle alındığını söyledi.

Sherpa, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Helikopter operatörlerine, trekking ve seyahat acentelerine ve turizm işletmelerine kararla ilgili bildirileri gönderiyoruz" dedi.

Sherpa, son yıllarda helikopter uçuşlarının sayısının artması nedeniyle turistlerin bölgede daha az zaman geçirdiğini belirtti.

Bölgedeki dünyaca ünlü trekking rotalarını her yıl binlerce yabancı ziyaret ediyor.

"Helikopter uçuşlarının neden olduğu gürültüler Sagarmatha Ulusal Parkı'ndaki yaban hayatını da rahatsız ediyor" diyen Sherpa, kurtarma çalışmaları için seferber edilen helikopterlerin bu karardan etkilenmeyeceğini belirtti.

Sherpa, "Fakat böyle bir kurtarma operasyonuna ancak yerel bir hastane tavsiyede bulunduktan sonra izin verilecek" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Yönetim, Helikopter, Ekonomi, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Everest'te Helikopter Uçuşları Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: Nepal'de Everest'te Helikopter Uçuşları Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.