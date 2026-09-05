Nepal'de sel felaketinde mahsur kalan Çin vatandaşı hidroelektrik santralinden kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal'de sel felaketinde mahsur kalan Çin vatandaşı hidroelektrik santralinden kurtarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde bir hidroelektrik santralinde mahsur kalan Çin vatandaşı, ordunun Güney Koreli uzmanlarla koordineli çalışması sonucu 10 gün sonra sağ kurtarıldı. Kurtarılan kişi hastaneye kaldırılırken, bölgede arama kurtarma operasyonları devam ediyor.

KATMANDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Heyelan ve sel felaketinin meydana geldiği Nepal'de kurtarma ekipleri, bir hidroelektrik santralinde mahsur kalan Çin vatandaşını kurtardı.

Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nepal ordusu cumartesi günü Güney Koreli afet uzman ekibiyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmada Çin uyruklu kişiyi heyelandan 10 gün sonra kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Nepal ordusu, çeşitli hidroelektrik santral projelerine ait binaların içinde mahsur kalan kişilere ulaşmak amacıyla Çin, Hindistan ve Güney Kore'den gelen uzmanların da aralarında bulunduğu yabancı teknik ekiplerle koordineli olarak arama ve kurtarma operasyonları yürütüyor.

Yerel medyanın bildirdiğine göre cumartesi günü Nuwakot bölgesinde 64 yaşındaki Nepalli bir kadın da heyelandan 10 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de sel felaketinde mahsur kalan Çin vatandaşı hidroelektrik santralinden kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
18:14
5 İlde ’müstehcenlik’ operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 19:22:04. #7.12#
SON DAKİKA: Nepal'de sel felaketinde mahsur kalan Çin vatandaşı hidroelektrik santralinden kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement