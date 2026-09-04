Nepal'de sel felaketinde tünelde mahsur kalan iki işçi 9 gün sonra sağ kurtarıldı
Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanın vurduğu Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki işçi, 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Nepal ordusunun cuma günü yaptığı açıklamaya göre, kurtarma ekipleri işçilere zorlu koşullarda ulaştı.
KATMANDU, 4 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ağır hasar gören Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi'nin tünelinde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Nepal ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, iki işçinin felaketten 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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