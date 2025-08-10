Nepal\'de Temiz Enerji Üretimi Arttı

KATMANDU, 10 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'de Çinli bir şirket tarafından finanse edilip işletilen Marsyangdi nehri üzerine kurulu A hidroelektrik santrali, cuma akşamı itibarıyla toplam 3 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Santral, ulusal elektrik şebekesine temiz enerjinin istikrarlı şekilde tedarik edilmesine katkıda bulunuyor.

Nepal'in batısındaki Lamjung bölgesinde bulunan 50 megavat kurulu güce sahip nehir tipi elektrik santralinin inşasına 2013 yılının ocak ayında başlandı. Santral, 2017 yılının ocak ayında ticari faaliyete geçti.

Santral, 2024 yılında 374 milyon kilovatsaat elektrik üreterek yıllık elektrik üretim planının yüzde 107'sini gerçekleştirdi. Ulusal şebekeye bağlı elektrik üretimi yıl içinde 372 milyon kilovatsaate ulaşarak anlaşmalı yıllık üretimin yüzde 117,1'ini oluşturdu.

Nepal'in başkenti Katmandu ve ülkenin en büyük ikinci kenti Pokhara dahil çeşitli bölgelerde kullanılan elektrik, özellikle kurak mevsimde elektrik kesintilerini etkili şekilde azalttı.