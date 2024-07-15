Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 11 Kişinin Cansız Bedeni Nehirden Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 11 Kişinin Cansız Bedeni Nehirden Çıkarıldı

Nepal'in Chitwan bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 otobüsün nehre düşmesiyle 62 kişi kaybolmuştu. Arama kurtarma ekipleri, 2 kazanın ardından 11 cesedin nehrin çeşitli yerlerinde bulunduğunu belirtti. Cansız bedeni bulunan 11 kişiden 7'sinin kimlikleri belirlendi ve ailelerine ulaşıldı. Hava durumu uyarılarının yapıldığı bölgelerde yolcu otobüslerinin gece seyahat etmesine yasak getirildi.

15.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de meydana gelen toprak kayması sonucu 2 otobüsün nehre düşmesinin ardından 11 kişinin cansız bedeni nehirden çıkarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, 62 kişinin kaybolduğu 2 kazanın ardından 11 cesedin nehrin çeşitli yerlerinde bulunduğunu belirtti.

Hükümet yetkilisi Khima Nanda Bhusal, cansız bedeni bulunan 11 kişiden 7'sinin kimliklerinin belirlendiğini ve ailelerine ulaşıldığını bildirdi.

Nepal İçişleri Bakanlığı, hava durumu uyarılarının yapıldığı bölgelerde yolcu otobüslerinin gece seyahat etmesine yasak getirildiğini açıkladı.

Nepal'in Chitwan bölgesinde, 12 Temmuz'da yaşanan iki ayrı trafik kazasında, 2 otobüsün de heyelan nedeniyle nehre yuvarlanması sonucu 62 kişi kaybolmuştu.

Chitwan bölgesi yetkilileri, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüsün toprak kayması sonucunda nehre yuvarlandığını, 3 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu bildirmişti.

Yetkililer ayrıca, Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir diğer otobüsün de aynı sebeple nehre yuvarlandığını, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Nepal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 11 Kişinin Cansız Bedeni Nehirden Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:22:50. #1.12#
SON DAKİKA: Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 11 Kişinin Cansız Bedeni Nehirden Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement