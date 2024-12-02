Nepal'de Toprak Kaymasında 5 İşçi Hayatını Kaybetti

KATMANDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Nepal'in batısındaki Rolpa bölgesinde bir asma köprü inşaatında çalışan 5 işçi, pazar günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybetti.
Afet, işçilerin asma köprü inşası için çukur kazdığı sırada meydana geldi.
Bölge polis sözcüsü Rohit Kumar Shahi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kazı için seferber edilen 7 işçiden 2'si olay yerinden kaçmayı başarırken diğerleri hayatını kaybetti" dedi.
Polis sözcüsü, işçilerin cansız bedenlerinin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerin tamamının aynı köyden olduğunu belirtti.
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