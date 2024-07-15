Nepal'de Yeni Başbakan Yemin Etti - Son Dakika
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Nepal'de Yeni Başbakan Yemin Etti

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel tarafından atanan Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi lideri Khadga Prasad Oli, başbakan olarak yemin etti. Ülkenin başkenti Katmandu'da düzenlenen seremonide göreve başlayan Oli, CPN-UML ve Nepal Kongre Partisi'nin koalisyon hükümetinin başına geçti. Oli'nin kabinesini genişletmesi beklenirken, güvenoyu alması için 30 gün süresi bulunuyor.

15.07.2024 12:29
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Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel tarafından dün atanan Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisinin (CPN-UML) lideri Khadga Prasad Oli, başbakan olarak yemin etti.

Nepal'in yeni başbakanı Oli için ülkenin başkenti Katmandu'da seramoni düzenlendi.

Seramonide yemin eden 72 yaşındaki Oli, ülkenin en büyük 2 partisi olan CPN-UML ve Nepal Kongre Partisi'nin koalisyonundan oluşan hükümetin başına geçti.

Ayrıca iki başbakan yardımcısı ve 19 bakan da yemin ederken, Oli'nin ilerleyen günlerde kabinesini genişletmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Poudel tarafından dün başbakan olarak atanan Oli'nin 30 gün içinde güvenoyu alması gerekiyor.

Eski Başbakan güven oyu alamamıştı

Nepal Temsilciler Meclisi'nde 12 Temmuz'da yapılan güven oylamasında görevine devam etmesi için gerekli olan "geçerli oyların yarısından fazlası"nı alamayan eski Başbakan Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Aralık 2022'de devraldığı başbakanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2022'den bu yana ittifak kurduğu partilerle sürekli görüş ayrılığı yaşayan Prachanda için 19 aylık süreçte Temsilciler Meclisi'nde 5 kez güven oylaması yapılmıştı.

Yeni atanan Khadga Prasad Oli, 2015-2016 ve 2018-2021 dönemlerinde de başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA

Katmandu, Nepal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Yeni Başbakan Yemin Etti - Son Dakika

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