Nepal'de Yeni Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti

KATMANDU, 10 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in Rasuwa bölgesindeki Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali, 17 Mart 2025.
Çinli bir şirketin Nepal'de inşa ettiği Sanjen Khola Hidroelektrik Santrali kısa süre önce faaliyete geçerek ulusal şebekeye bağlandı. Santral, yerel elektrik sıkıntısını hafifletme çabalarına katkıda bulunuyor. (Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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