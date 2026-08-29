Nepal'deki Sel Felaketi: 616 Ölü - Son Dakika
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Nepal'deki Sel Felaketi: 616 Ölü

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Nepal'in Rasuwa bölgesindeki sel felaketinde ölü sayısı 616'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 301'e ulaştı.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

CNN'in haberine göre Nepal polis yetkilileri, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 616'ya çıktığını bildirdi.

Yetkililer, felakette 2 bin 301 kişinin yaralandığını duyurdu, medyada sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığı belirtiliyor.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'deki Sel Felaketi: 616 Ölü - Son Dakika

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