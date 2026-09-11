Nepal'deki selde ölü sayısı 1385'e çıktı, 5 bin 130 kişi aranıyor - Son Dakika
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Nepal'deki selde ölü sayısı 1385'e çıktı, 5 bin 130 kişi aranıyor

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Nepal'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1385'e yükseldi. Kayıp 5 bin 130 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, 13 bin 676 kişi kurtarıldı ve 337 yaralı tedavi edildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durumu açıkladı.

Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiği belirtilen açıklamada, kayıp 5 bin 130 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 22 güvenlik çalışanının görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Selde 13 bin 676 kişinin kurtarıldığı ve 337 yaralının tedavi edildiği aktarıldı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'deki selde ölü sayısı 1385'e çıktı, 5 bin 130 kişi aranıyor - Son Dakika

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