Nesli tehlike altında olan porsuk böyle görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tehlike altında olan porsuk böyle görüntülendi

Nesli tehlike altında olan porsuk böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, Kastamonu'da cep telefonu ile görüntülendi. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yem ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonuna yansıyan görüntüde porsuğun bahçe duvarına tırmanmaya çalıştığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

13.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:21
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Nesli tehlike altında olan porsuk böyle görüntülendi

KASTAMONU - Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan porsuk, Kastamonu'da cep telefonu ile görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yem ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Doğada yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülenen porsuk, vatandaşları fark edince uzaklaştı.

Cep telefonuna yansıyan görüntüde porsuğun bahçe duvarına tırmanmaya çalıştığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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