Karasu'da Nesli Tehlike Altında Olan Mersin Balığı Kurtarıldı - Son Dakika
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Karasu'da Nesli Tehlike Altında Olan Mersin Balığı Kurtarıldı

Karasu\'da Nesli Tehlike Altında Olan Mersin Balığı Kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, balıkçı Adem İngenç ve oğlu Kubilay İngenç, ağlarına takılan nesli tehlike altındaki mersin balığını kurtararak denize geri saldı. Mersin balığının korunması gerektiğini vurgulayan Adem İngenç, balıkçıların bu tür canlıları koruma sorumluluğuna dikkat çekti.

05.09.2024 10:16
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçının ağına takılan, nesli tehlike altındaki mersin balığı denize geri salındı.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede balıkçılık yapan Adem İngenç ve oğlu Kubilay İngenç'in, Haralambo kıyısında kurdukları palamut ağlarına nesli tehlike altındaki mersin balığı takıldı.

Durumu fark eden baba oğul, balığı ağlardan kurtararak tekrar denize saldı ve bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Adem İngenç, gazetecilere, geceden sabaha kadar denizde olduklarını ve kurdukları ağlarda yaklaşık 70 civarında palamut olduğunu söyledi.

Bu sırada ağlara bir mersin balığının takıldığını fark ettiklerini belirten İngenç, "Ben kürekteydim, çocuklar gördü. 'Onu hemen kurtarın.' dedim. Balığı aldık, elle suni teneffüs yaptım, yavaşça sevdim. Güzel balık olduğu için hemen denize koydum." ifadelerini kullandı.

İngenç, mersin balığının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bunların nesli tükenmek üzere, balıkçılar olarak bizim kurtarmamız lazım. Buna karşı duyarlı olmak lazım ve bu balıkları kollamamız, onları tutmamamız lazım. Tuttuğumuz zaman da hemen denize bırakmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karasu'da Nesli Tehlike Altında Olan Mersin Balığı Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da Nesli Tehlike Altında Olan Mersin Balığı Kurtarıldı - Son Dakika
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