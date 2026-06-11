Netanyahu, ABD'nin İran'a Saldırısını Görüşecek

İlknur Baysal:

ben bu işleri çok uzaktan izliyodum da artık bu kadar yakınlaştığını görünce endişelenmeye başladım valla ben gençken böyle şeyler çok farklıydı zamanı geldi mi gelmedi mi diye beklerdik ama şu günlerde durum farklı şekilde gelişiyo hızlı hızlı her gün yeni bir şey oluyo çocuklarım için endişeli yapamadığım başka bişey yok