Netanyahu, ABD'nin İran'a Saldırısını Görüşecek - Son Dakika
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Netanyahu, ABD'nin İran'a Saldırısını Görüşecek

11.06.2026 17:49
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırı planlarını görüşmek üzere güvenlik kabinesini topluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bu gece de saldırı düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bu akşam daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle akşam yerel saatle 20.00'de bir araya geleceği aktarıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü işgalin yanı sıra ABD'nin İran'a saldırıları ve Tel Aviv yönetiminin atacağı adımların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla dün gece İran'daki çok sayıda hedefe "meşru müdafaa" saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

İran basını ise ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, ABD'nin İran'a Saldırısını Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yıldırım Ünalan Yıldırım Ünalan:
    vay be işler ciddiyetini arttırıyo ?? bu arada aileler baya stres altında olmalılar çocuklara ne söylemeleri lazım diye düşünüyorum ?? herkes kendi çıkarı için hareket ediyo ama ortada sade insanlar kalıyo ?? umarım en kısa sürede düzeleceği gelir ama şunun şurasında çok iyimser değilim ?? 0 0 Yanıtla
  • Dilek Kaya Dilek Kaya:
    tabii tabii işte tabi bu konuda yetkililer ne yapıyo diye merak ediyorum sanırım çok uzun süre hesap vermeyecekler gene 0 0 Yanıtla
  • İlknur Baysal İlknur Baysal:
    ben bu işleri çok uzaktan izliyodum da artık bu kadar yakınlaştığını görünce endişelenmeye başladım valla ben gençken böyle şeyler çok farklıydı zamanı geldi mi gelmedi mi diye beklerdik ama şu günlerde durum farklı şekilde gelişiyo hızlı hızlı her gün yeni bir şey oluyo çocuklarım için endişeli yapamadığım başka bişey yok 0 0 Yanıtla
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