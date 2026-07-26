Netanyahu ABD Ziyareti Öncesi Güvenlik Toplantısı Yapacak
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye gitmeden önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacak.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacağı belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyeleriyle yerel saatle 13.00'te bir araya gelecek.
Haberde, Netanyahu'nun Güvenlik Kabinesi üyeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar yapılmaması talimatı verdiği haberlerinin ardından bir araya geleceğine dikkat çekildi.
Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği duyurulmuştu.
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