Netanyahu, Biden'a Ateşkes İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
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Netanyahu, Biden'a Ateşkes İçin Teşekkür Etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile görüşerek Lübnan'daki ateşkes için teşekkür etti.

27.11.2024 01:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşerek, Lübnan ile ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan sosyal medya paylaşımında, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın ateşkes anlaşması üzerine görüştüğü duyuruldu.

Paylaşımda, Netanyahu'nun "Lübnan'da ateşkes anlaşmasının sağlanmasında ABD'nin katkısı" ve "İsrail'in anlaşmanın uygulanmasında hareket serbestisini koruması yönündeki anlayışı için" Biden'a teşekkür ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, ateşkesin saat 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

İsrail güvenlik kabinesinde yapılan ateşkes oylamasında, 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtilmişti.

Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı.

Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Biden'a Ateşkes İçin Teşekkür Etti - Son Dakika

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