Netanyahu'dan ABD Ziyareti Öncesi Gazze Açıklamaları

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin taahhütte bulunmaktan kaçınacağı yorumunu yaptı.

Haaretz gazetesinin Netanyahu'nun yakın çevresinden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın hakimiyeti devam ettiği sürece İsrail'in bölgeden çekilmeyi reddedeceği öne sürüldü.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan tam destek ümidiyle Washington'a gittiği, bölgede Hamas tamamen devre dışı bırakılmadan anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini reddettiği öne sürülürken Trump yönetiminin taleplere nasıl karşılık vereceğinin net olmadığı belirtildi.

Haberde, mutabakata göre ikinci aşama müzakerelerin anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra başlaması gerektiği, buna karşın Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar'a heyet göndermekten vazgeçtiği ve müzakerelerin ikili arasında Washington'da yapılacak görüşmelerle başlatılması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Netanyahu, ABD'ye yakın isimleri tercih ediyor

Öte yandan İsrail basınında, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Siyasi bir kaynağın, İsrail'in eski ABD Büyükelçisi olan Dermer'in mevcut Cumhuriyetçi yönetimdeki pek çok kişiyle yakın ilişkisinden dolayı bunun "doğal bir atama" olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Dermer'in atanmasının Netanyahu'nun ikinci aşamayı uygulamaya geçirmeme yönündeki arzusunu da sağlayabilecek bir isim olduğu yorumunda bulunuldu.

Ayrıca Netanyahu, daha önce birlikte çalıştığı Caroline Glick'i de kamu diplomasisi ekibine atadı ve Glick ABD ziyaretinde Netanyahu'ya eşlik ediyor.

The Jerusalem Post gazetesi, bu atamanın İsrail'e yönelik artan uluslararası eleştirilere karşı iletişim ekibini yeniden şekillendirme düşüncesiyle yapıldığını ve Glick'in Batı medyasında bilinen bir isim olarak İsrail'in ABD'ye yönelik mesajlarını günlendirmeye odaklanacağını aktardı.

Trump ile Netanyahu'nun bölgesel konuları ele alacağı bildirilmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a uçmuştu.

İkilinin "Gazze, esirler ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma" konularını ele alacağı bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.