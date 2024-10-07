Netanyahu'dan 'Diriliş Savaşı' Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'dan 'Diriliş Savaşı' Çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara 'Diriliş Savaşı' adını verdi.

07.10.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir yıldır Gazze'ye, şimdi de Lübnan'a yayılan ve bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe edilen saldırılarına, "Diriliş Savaşı" adı verilmesi çağrısı yaptı.

Netanyahu, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde düzenlenen kabine toplantısında, Lübnan'a yayılan ve bölgesel savaşa dönüşmesi riski zirveye taşınan, Gazze'deki soykırımlarında kullandıkları "Savaş Kılıçları" isminin değiştirilmesini istedi.

Bunun "varoluş savaşı" olduğunu savunan Netanyahu, "Diriliş Savaşı. Bu savaşı resmi olarak bu isimle tanımlamak isterim." ifadesini kullandı.

Netanyahu, son bir yıl içinde değiştirdiği ve yenilerini eklediği savaşın hedeflerini yerine getirerek, "mutlak zafer" kazanacaklarını ileri sürdü.

Yediot Aharonot'un aktardığı kulis bilgisine göre, kabinede bazı bakanlar, bu isme, Filistinlilerin, maruz kaldıkları kıyım, kuşaklar boyu süren göç ve iltica nedeniyle "Büyük Felaket" (Nekbe) diye isimlendirdiği, İsrail'in 1948'te kuruluşundaki "bağımsızlık savaşını" andırabileceği gerekçesiyle karşı çıktı.

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında ABD'nin de açıkladığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de onayladığı ateşkes kararları bir türlü uygulanamadı.

Bu dönemde İsrail kamuoyu, basını ve uluslararası topum tarafından ateşkese yanaşmamakla eleştiren Netanyahu, "savaşın hedefleri, mutlak zafer" konusunda ısrar etmiş, bu ikisinin sağlanması için en son eylülde Gazze- Mısır sınır hattı Philadelphi Koridoru konusunda İsrail ordusunun işgalinin bunun için gerekli olduğunu savunmuştu.

İsrail, "Kuzeyden tahliye edilen vatandaşlarının güvenlik içinde evlerine dönmesini" eylülde savaşın hedeflerine eklemiş Gazze'de bir ateşkes sağlanmasıyla doğrudan ateşi keseceğini duyuran Lübnan'da Hizbullah'a geçen aydan itibaren şiddetli bir saldırı başlatmıştı.

Bölgede şiddet dalgası hız kesmiyor

İsrail'in "güvenliğini" öne sürerek 7 Ekim 2023'ten bugüne başta Gazze, Batı Şeria, şimdi Lübnan'da yol açtığı insani ve bölgesel felaket devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye bir yıldır süren saldırılarıyla 17 bini çocuk, 12 bini kadın yaklaşık 42 bin Filistinli can verdi.

Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır bombalandığı görüntüler, uzmanlarca uluslararası savaş ve insani hukuka aykırı şeklinde nitelenmesine rağmen tüm dünya tarafından izleniyor ancak engel olunamıyor.

İsrail'in saldırılarını Lübnan'a taşıdığı senaryoda ortaya çıkan can kaybı ve yerinden edilmelere rağmen ABD, yakın zamanda İsrail'e artırılmış 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı.

İran'ın son dönemde düzenlediği balistik füze saldırısının ardından İsrail'in vereceği karşılıkla bölgesel çatışmanın daha şiddetli ve karmaşık hale gelmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan 'Diriliş Savaşı' Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 22:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan 'Diriliş Savaşı' Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.