Netanyahu'dan Esirler İçin Müzakere Talimatı - Son Dakika
Netanyahu'dan Esirler İçin Müzakere Talimatı

21.08.2025 21:18
İsrail Başbakanı Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması için müzakerelere başlanmasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere başlanması talimatı verdiğini duyurdu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söyledi.

Netanyahu, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun bugün kendisine Gazze kentini işgal planlarını sunduğunu aktaran Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze kentini işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Netanyahu, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor." dedi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgali hazırlıklarını ve ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktardı.

Esir yakınları ve Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyenler ise İsrail genelinde pek çok kentte protestolar düzenliyor.

Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

20:25
18:38
