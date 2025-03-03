Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Daha ileri adımlar atabiliriz - Son Dakika
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Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Daha ileri adımlar atabiliriz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın esirleri teslim etmemesi durumunda daha sert önlemler alacaklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'a teşekkür eden Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı "işi bitirmek" için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.

03.03.2025 01:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.

"TRUMP İRAN'IN İŞİNİ BİTİRMEK İÇİN MÜHİMMAT GÖNDERDİ"

Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı "işi bitirmek" için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.

Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

HAMAS'A TEHDİT

Netanyahu, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini durdurduğunu hatırlatan Netanyahu, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ileri sürdü.

Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona ermişti. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasına tepki göstermişti.

Netanyahu\'dan Hamas\'a tehdit: Daha ileri adımlar atabiliriz
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Daha ileri adımlar atabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    Şirin gözükmek için şaklabanlık yapıyor, ateşkesi bozan it, suçlu Hamas gibi göstermeye çalışıyor. Bunlarda oyun biter mi 24 5 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    iaraili netenyahu ortadoguyu hamas yok edecek 12 15 Yanıtla
  • Taner Kara:
    İBLİS KONUŞMUJŞ 18 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Durmak terörist avina devam 3 10 Yanıtla
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