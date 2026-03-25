Netanyahu'dan İran'a Saldırı Emri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington ile Tahran yönetimleri arasında olası görüşmelerden çekinerek, İran'a yönelik saldırıların hızlandırılmasını istediği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin New York Times'a (NYT) aktardığına göre, Netanyahu, dün orduya saldırılarını hızlandırma emri verdi ve 48 saatlik bir süre tanıdı.

Haberde, "ABD ile İran arasında görüşme potansiyelinin artmasıyla birlikte İsrail ordusu, savaşın yakında sona erebileceği endişesiyle olabildiğince çok önemli hedefi vuruyor." ifadeleri yer aldı.

İki yetkili, Netanyahu'nun önümüzdeki 48 saat içinde "İran silah sanayisinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının imha edilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi" emrini verdiğini iddia etti.

Söz konusu emrin, Netanyahu hükümetinin, "ABD'nin savaşı sonlandırmayı amaçlayan 15 maddelik planının kopyasını ele geçirmesinin ardından" geldiğini belirten yetkililer, İsrail'in, ABD planının "İran'ın nükleer programının ve balistik füze yeteneklerinin yeterince kısıtlanmasını garanti etmediğine inandığını" kaydetti.

Haberde, "İsrail, temel savaş hedeflerini henüz gerçekleştirmemişken bir anlaşma olasılığından son derece endişe duyuyor. Bu hedefler arasında İran'ın balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak, İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak ve İran halkının hükümetine karşı ayaklanabileceği koşulları yaratmak yer alıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca haberde, ABD'nin, "böyle bir planın varlığını veya İran'a iletilip iletilmediğini teyit etmediği veya reddetmediği" vurgulandı.