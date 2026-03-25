Netanyahu'dan İran'a Saldırı Emri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, ABD-Iran görüşmelerinden endişe ile İran'a yönelik saldırıları hızlandırma emri verdi.

NEW İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington ile Tahran yönetimleri arasında olası görüşmelerden çekinerek, İran'a yönelik saldırıların hızlandırılmasını istediği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin New York Times'a (NYT) aktardığına göre, Netanyahu, dün orduya saldırılarını hızlandırma emri verdi ve 48 saatlik bir süre tanıdı.

Haberde, "ABD ile İran arasında görüşme potansiyelinin artmasıyla birlikte İsrail ordusu, savaşın yakında sona erebileceği endişesiyle olabildiğince çok önemli hedefi vuruyor." ifadeleri yer aldı.

İki yetkili, Netanyahu'nun önümüzdeki 48 saat içinde "İran silah sanayisinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının imha edilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi" emrini verdiğini iddia etti.

Söz konusu emrin, Netanyahu hükümetinin, "ABD'nin savaşı sonlandırmayı amaçlayan 15 maddelik planının kopyasını ele geçirmesinin ardından" geldiğini belirten yetkililer, İsrail'in, ABD planının "İran'ın nükleer programının ve balistik füze yeteneklerinin yeterince kısıtlanmasını garanti etmediğine inandığını" kaydetti.

Haberde, "İsrail, temel savaş hedeflerini henüz gerçekleştirmemişken bir anlaşma olasılığından son derece endişe duyuyor. Bu hedefler arasında İran'ın balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak, İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak ve İran halkının hükümetine karşı ayaklanabileceği koşulları yaratmak yer alıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca haberde, ABD'nin, "böyle bir planın varlığını veya İran'a iletilip iletilmediğini teyit etmediği veya reddetmediği" vurgulandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 21:08:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.