Netanyahu'dan Lübnan'a Barış Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Lübnan'a Barış Mesajı

10.06.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Lübanlıları Hizbullah ve İran'a karşı barışa çağırdı, saldırıların halkı hedef almadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnanlılara seslenerek ülkenin güneyinde gerçekleştirdikleri işgal ve saldırıların halka yönelik olmadığı, Hizbullah ile İran'ı hedef aldıkları iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ve işgali sürerken Netanyahu, Lübnan halkına hitap ettiği bir video mesaj yayımladı.

Beyrut ile Tel Aviv arasındaki iyi ilişkilerin önündeki tek engelin, İran ve Hizbullah olduğunu öne süren Netanyahu, Lübnan halkından İsrail ile "barış vizyonunda" birleşmesini istedi.

Netanyahu, "Sizinle savaşta değiliz. Ülkenizi esir alan, İran'ın emirlerini yerine getiren ve İsrail'e yönelik terör saldırıları düzenlemek için topraklarınızı kullanan Hizbullah ile savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın askeri olarak zayıfladığını, İsrail'in ise "tarihinin en güçlü döneminde" olduğunu savunan Netanyahu, Hizbullah'ın "ortadan kaldırılmasının" ardından iki ülke arasında ekonomik ve sosyal kalkınmayı içeren "geniş bir barış vizyonunun mümkün olabileceğini" iddia etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Lübnan sınırı yakınlarında çektiği ve Arapça konuştuğu bir video ile Lübnanlılara seslenmişti.

Herzog, "İsrail'in kuzey sınırından, Lübnan Cumhurbaşkanı (Joseph Avn) ve Lübnan halkına barış elini uzatıyorum. Ancak Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak İran'ın, Hizbullah'ın ve terör örgütlerinin etkisinden uzak kalması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Lübnan'a Barış Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı
Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
20:45
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 21:47:33. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Lübnan'a Barış Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.