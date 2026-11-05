Netanyahu'dan seçim sonrası koalisyon açıklaması: Radikal İslam tehdidiyle başa çıkamayacak bir hükümet İsrail'in varlığını tehdit eder - Son Dakika
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Netanyahu'dan seçim sonrası koalisyon açıklaması: Radikal İslam tehdidiyle başa çıkamayacak bir hükümet İsrail'in varlığını tehdit eder

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Netanyahu\'dan seçim sonrası koalisyon açıklaması: Radikal İslam tehdidiyle başa çıkamayacak bir hükümet İsrail\'in varlığını tehdit eder
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Netanyahu\'dan seçim sonrası koalisyon açıklaması: Radikal İslam tehdidiyle başa çıkamayacak bir hükümet İsrail\'in varlığını tehdit eder
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamasında, İslamcı partilerin desteğine dayanan bir koalisyonun ülkenin güvenliğini tehdit edeceğini savundu. Likud liderliğinde geniş tabanlı bir ulusal hükümet kurulması çağrısında bulunan Netanyahu, yabancı devletlerin seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla para harcadığına ilişkin ciddi şüpheler bulunduğunu da öne sürdü.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamasında, İslamcı partilerin desteğine dayanan bir koalisyonun ülkenin güvenliğini tehdit edeceğini savundu. Likud liderliğinde geniş tabanlı bir ulusal hükümet kurulması çağrısında bulunan Netanyahu, yabancı devletlerin seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla para harcadığına ilişkin ciddi şüpheler bulunduğunu da öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki koalisyon görüşmelerini, güvenlik politikalarını ve seçimlere dış müdahale iddialarını değerlendirdi. Netanyahu, açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili İsrail vatandaşları, Radikal İslam, bugün Avrupa'daki devletleri parçalayan bir sorundur. Bu sorun, bizi de tehdit etmektedir. Dışarıdan İran ve onun uzantıları tarafından, içeriden ise terörü destekleyen İslamcı partiler tarafından tehdit altındayız. Onlar, İsrail Devleti'nin Yahudi kimliğini silmeye çalışıyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Düşmanlarımızdan kendimizi savunma yeteneğimizi elimizden almaya çalışıyorlar. ve ben basit bir soru soruyorum: Bu zorluğun üstesinden kim gelebilir? Radikal İslam tehdidiyle kesinlikle başa çıkamayacak olan, radikal İslam'a ve bir Yahudi devletinin varlığını reddeden bu İslamcı partilere bağımlı bir hükümettir.

Temsilcilerinin söylediklerine kulak vermek yeterlidir. Bunu açıkça söylüyorlar. Şöyle diyorlar: "Şehit olmak bir onurdur, en yüce onurdur." "Hamas bir hayır kurumudur." ve sandıkta elde ettikleri başarıları, hapishanelerimizde tutulan iğrenç Nukheba teröristlerine adıyorlar. Böyle bir hükümet sadece düşmanlarımızla savaşmayacak, bizi içten içe parçalayacaktır. Bu, varlığımızı tehdit ediyor. Ancak bu zorluğun üstesinden gelebilecek bir hükümet var. Likud'un liderliğinde, benim yönetimimde, ulusal bloğun tüm bileşenlerini ve katılmak isteyen tüm Siyonist partileri içeren geniş bir ulusal hükümet.

Bunu seçim kampanyası sırasında da söylemiştim ve sadece iki gün önce tekrar ettim. Sizin için, İsrail vatandaşlarının ezici çoğunluğu için bu kadar açık olan şey, sol bloğun liderleri tarafından el yordamıyla bir kenara itiliyor. Dar bir azınlık hükümeti kurmakla meşguller; bu hükümet, terör destekçilerine dayanıyor ve her platformda, geniş bir ulusal hükümet kurma olasılığını baştan engellemek amacıyla imkansız şartlar öne sürüyorlar. Ulusal çıkarların yerine kendi siyasi çıkarlarını ön planda tutuyorlar.

Ve siz de biliyorsunuz, bir başka konuda da hemfikirsiniz: Gerçeğe ulaşmak zorundayız. Yabancı devletlerin, İsrail'deki seçim sonuçlarını etkilemek için muazzam miktarda para harcadığına dair ciddi şüpheler var. Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Solberg, Şabak'a bir güvenlik soruşturması başlatması talimatını verdi. Bu soruşturmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Haklıdır. Gerçeğin tamamına, hiçbir şeyin örtbas edilmeden ve gecikme olmaksızın ulaşılmalıdır. Seçimlerin temizliği, demokrasinin temelidir. Bunu korumalıyız ve ülkemizi korumalıyız."

Kaynak: ANKA
Binyamin NetanyahuHükümetİsrailGüncelLikudSon Dakika

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