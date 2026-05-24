Netanyahu'dan Trump'a İran Uyarısı

24.05.2026 11:26
Netanyahu, Trump'a İran ile müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan ateşkesinin bağımsız olması gerektiğini iletti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ve İsrail güvenlik çevreleri, İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra "yeniden uzlaşmaz bir tavır" ortaya koyacağını ileri sürdü.

Söz konusu kaynak, Lübnan'daki ateşkes ile İran'daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran ile anlaşmaya ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan'da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı.

Haberde, Netanyahu'nun ısrarla yakın gelecekte İran'a saldırı olabileceğini söylemesine rağmen müzakerelerde bir sonraki adımın 60 gün sonra atılacak olmasının bu ihtimalin önüne geçtiği belirtildi.

İsrailli üst düzey yetkililerin "İran ile Lübnan'daki ateşkes arasında bağlantı olmadığı" iddiasına işaret edilen haberde, "Mutabakat metni taslağından sızan bilgilere göre, Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğu ortaya çıktı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Netanyahu'nun, ABD-İran anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin haberlerin gölgesinde bu akşam İsrail Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı kaydedildi.

Toplantıya, Güvenlik Kabinesi bakanlarının ve bazı savunma şeflerinin katılacağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:04:13. #7.12#
