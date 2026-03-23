Netanyahu'dan Trump ile Görüşme Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek "savaşın hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayan bir anlaşmanın" çıkarlarını koruyacağını savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İran ile yapılacak muhtemel ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bugün erken saatlerde ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü kaydeden Netanyahu, Trump'ın "savaşta elde edilen askeri başarıları savaşın tüm hedeflerinin gerçekleştirileceği bir anlaşma için fırsat" olarak gördüğünü ileri sürerek "Böyle bir anlaşma çıkarlarımızı koruyacaktır." iddiasında bulundu.