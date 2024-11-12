Netanyahu'dan Yolsuzluk Davasına Erteleme Talebi - Son Dakika
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Netanyahu'dan Yolsuzluk Davasına Erteleme Talebi

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşları gerekçe göstererek yolsuzluk davasını erteletmek istedi.

12.11.2024 12:17
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Lübnan savaşlarını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında mahkemeden, ifadesinin alınmasına erteleme istedi. Mahkeme, Netanyahu'yu 2 Aralık'ta ifadeye çağırmıştı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davası için Gazze ve Lübnan'daki mevcut çatışmaları gerekçe göstererek, ifadesinin alınmasının yaklaşık 80 gün ertelenmesini talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, dün Netanyahu'nun hukuk ekibinin Kudüs Bölge Mahkemesi'den, mevcut çatışma durumu altında "ifadesine hazırlanmaya vakti olmadığını" belirterek erteleme istediğini bildirdi.

Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davasında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Yolsuzluk davasının ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de yapılmıştı. Erteleme talebi kabul edilmezse İsrail Başbakanı'nın mahkemeye 2 Aralık'ta ifade vermesi gerekiyor.

Netanyahu, İsrail içerisinde zaman zaman, Gazze ve Lübnan'daki savaşı kişisel çıkarları için sürdürmekle suçlanıyor. Haziran ayında İsrail'in savaş kabinesinden istifa eden eski Savunma Bakanı Benny Gantz, Netanyahu'yu ülkesinin çıkarlarını kişisel  çıkarlarının önünde tutmak ve bu doğrultuda ateşkes müzakerelerini kasıtlı olarak baltalamakla eleştirmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Yolsuzluk Davasına Erteleme Talebi - Son Dakika

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