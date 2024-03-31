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Netanyahu: Erken seçim İsrail'i felce uğratır, Hamas memnun olur - Son Dakika
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Netanyahu: Erken seçim İsrail'i felce uğratır, Hamas memnun olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke genelinde yapılan erken seçim taleplerinin İsrail'i felce uğratacağını ve Hamas'ın memnuniyet duyacağını savundu. Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını ve müzakerelerin sakin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Refah'a saldırı planlarıyla ilgili olarak ABD'nin baskısının gecikmeye neden olmadığını söyledi.

31.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:14
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde ülke genelinde artan protestolarda yapılan erken seçim taleplerinin İsrail'i 8 ay boyunca "felce uğratacağını" ve "bu durumdan en fazla Hamas'ın memnuniyet duyacağını" savundu.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirleri evlerine geri getirmeye kararlı olduğunu aktaran Netanyahu, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakereleri yürüten "ekip ve kabineyle birlikte tüm esirlerin serbest bırakılması için gece gündüz" çalıştığını öne sürdü.

Netanyahu, Hamas üzerindeki baskıyı ve müzakerelerdeki esnekliği dengelemeye çalıştığını ifade ederek "Kim kaçırılanları geri getirmek için her şeyi yapmadığımı söylerse yanılıyor ve yalan söylüyor. Gerçeği bilenler ve hala yalanları tekrarlayanlar, kaçırılanların ailelerini gereksiz yere üzüyor. Gerçek şu ki, İsrail pozisyonunu esnetirken Hamas sertleşiyor." dedi.

Netanyahu, bütün zorluklara rağmen müzakerelerin "sakin ve aklı başında bir kararlılıkla" yürütülmesi gerektiğini ve esirleri getirmenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Erken seçim talepleriyle İsrail Meclisi önünde kendisi ve hükümetine karşı yapılan protestoya değinen Netanyahu, "(Gazze'ye saldırılar) Savaş devam ederken ve zaferden hemen önce yapılan seçim çağrıları İsrail Devleti'ni en az 6 ay felce uğratır hatta benim tahminime göre 8 ay. Bunu en fazla Hamas memnuniyetle karşılar." iddiasında bulundu.

"Refah'a saldırının gecikmesi ABD'nin baskısıyla ilgili değil"

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırı planlarını onayladığını yineleyerek ABD'den gelen baskının saldırının gecikmesiyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Başbakan Netahyahu, İsrail ordusunun saldırılardan kaçarak, Refah'a sığınan yaklaşık 1,5 milyon sivil nüfusu bölgeden çıkarmaya hazırlandığını söyleyerek "Refah'a girmeden zafer olmaz ve oradaki Hamas taburları ortadan kaldırılmadan da zafer olmaz." diye konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında "çekimser" oy kullanması karşısında Refah'a saldırı için Washington'a gidecek İsrail heyetinin ziyaretini iptal etmesine ilişkin konuşan Netanyahu, ABD ile İsrail'in yaşadığı anlaşmazlıklara rağmen "Washington'dan haber beklediklerini ve bu konuda diyaloğun yolunu bulacaklarını" söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Erken seçim İsrail'i felce uğratır, Hamas memnun olur - Son Dakika

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