Netanyahu, çocuk felci aşıları için Gazze'de genel ateşkes olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Netanyahu, çocuk felci aşıları için Gazze'de genel ateşkes olacağı iddialarını yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, sadece stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin verileceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı belirtildi.

01.09.2024 04:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır." fadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, çocuk felci aşıları için Gazze'de genel ateşkes olacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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