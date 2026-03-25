Netanyahu Güvenlik Kabinesini Toplayacak

25.03.2026 14:48
İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı bölgelerini ele almak için güvenlik kabinesini toplayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinin saldırını sürdürdüğü tüm bölgeleri ele almak üzere bu akşam güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "kabine toplantısında (İsrail'in saldırı düzenlediği) tüm bölgelerin ele alınacağı" ifade edildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bu akşam önce dar bir danışman grubuyla güvenlik toplantısı yapacak, ardından güvenlik kabinesini toplayacak.

Haberde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sona erdirmek için Tahran'la müzakereler yapılması yönündeki baskısını artırdığı" bir dönemde topladığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

