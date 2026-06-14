Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topluyor

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran ile ABD arasında gündeme gelen olası anlaşma ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere daraltılmış güvenlik kabinesini toplama kararı aldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu güvenlik şeridinden çekilmeyeceği öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, daraltılmış güvenlik kabinesini yerel saatle 19.30'da toplayacak.

Toplantı kararının ardından İsrail devlet televizyonu KAN başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarında, siyasi makamların İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişini durdurma yönünde karar almasının gündemde olduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, "İsrail ordusu, beklenen yaklaşımlar çerçevesinde Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu güvenlik şeridinden kesinlikle çıkmayacak" iddiasına yer verildi.

Haberde, söz konusu konunun yaklaşık bir buçuk hafta sonra ABD'de Lübnan tarafıyla yapılması beklenen görüşmelerde ele alınabileceği belirtildi.

KAN'ın değerlendirmesinde ayrıca, İsrail'in olası bir anlaşma sürecine zarar vermemek amacıyla Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını azaltmaya hazırlandığı, ordunun ise güney bölgelerdeki operasyonlarını daha sınırlı ve hedef odaklı şekilde sürdürdüğü ifade edildi.