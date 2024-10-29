Netanyahu, Hizbullah ile Çatışmalar için Toplantı Düzenliyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bu akşam bakanları ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Toplantıda, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarının görüşüleceği ifade edildi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duurmuştu.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.