Netanyahu Hükümetine Eleştiri

İsrail müzakere heyetinin eski üyesi Nitzan Alon, Binyamin Netanyahu hükümetini, kısmi anlaşmaları tercih ederek Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzatmakla itham etti.

Alon, İsrail'in orta kesiminde düzenlenen Herzliya Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Netanyahu hükümetinin ateşkes sürecindeki tavrını eleştirdi.

Konuşmasında Alon, "Gazze Şeridi'nde en az bir yıl önce bitirilmesi mümkün olan uzun bir savaş yürüttük ve ödenmesi gerekmeyen kan ve şiddetle dolu çok ağır bir bedel ödedik." dedi.

İsrail hükümetinin politikaları olmasaydı Gazze Şeridi'ndeki canlı İsrailli esirlerin geri getirilebileceğini savunan Alon, savaşın uzatılmasıyla "aynı sonuçlara ulaşıldığını" söyledi.

Alon, Tel Aviv yönetiminin "Hamas'ın silahsızlandırılması" konusunda başarısız olduğuna dikkati çekerek "Asker, rehine ve para cinsinden çok ağır bir bedel ödedik." ifadelerini kullandı.

İsrailli 40 esirin Gazze'de hayatını kaybettiğini hatırlatan Alon, müzakerelerin bu kişilerin canlı olarak geri getirilmesini sağlayabileceğini ve bazılarının da İsrail ordusunun ateşiyle öldüğünü vurguladı.

Alon, "ABD yönetimi savaşı sonlandırmak zorunda kalana kadar iki yılı aşkın süre bir savaş yürütmek en uygun yol değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırıların ardından varılmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açarken, yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.