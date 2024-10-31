Netanyahu: İran'ın Nükleer Silahı Engellenmeli

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli önceliklileri olduğunu" söyledi.

Netanyahu, İsrail askerleri için düzenlenen mezuniyet töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'da hiç olmadığı kadar "hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" ve bu ülkede "ihtiyaç duyduğu her yere ulaşabileceklerini" iddia eden Netanyahu, Tahran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli öncelikleri" olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir tarih belirlemediklerini, "hedeflerine" ulaşıncaya kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin her tarafında daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtti.