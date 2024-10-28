Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak - Son Dakika
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Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran\'ı ortadan kaldırmak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yapılan hava saldırısıyla ilgili konuştu. Netanyahu, uzun vadeli hedeflerinin ''İran'ı ortadan kaldırmak'' olduğunu vurguladı.

28.10.2024 20:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun vadeli stratejilerinin, " İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

NETANYAHU'DAN İRAN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu: İran'ın Şer Eksenini Ortadan Kaldırma Hedefindeyiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"UZUN VADELİ STRATEJİMİZ İRAN'I ORTADAN KALDIRMAK"

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak - Son Dakika

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