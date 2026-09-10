Netanyahu İran ve Hizbullah'ı yeni saldırıyla tehdit etti, Daha fazlası kapıda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "daha fazlası kapıda" sözleriyle İran ve Hizbullah'a yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığı iddiasını hatırlatarak İsrail'in buna izin vermeyeceğini savundu.

"Başkan Trump bu akşam İran'ın yeniden nükleer silahlarla kendini donatmaya çalıştığını açıkladı. Bu doğru." iddiasında bulunan Netanyahu, Lübnan ve İran'ı yeni saldırılarla hedef alacakları tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı olduğu sürece "İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını" savunan Netanyahu, "daha fazlası kapıda" sözleriyle İran ve Hizbullah'a yönelik yeni saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Öte yandan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepesi bölgesini hedef aldığını açıkladı.

Netanyahu, Hizbullah'a ait tünellerin imha edildiğini öne sürdü.

Savunma Bakanı Katz, gün içinde "İran'ın herhangi bir saldırısı" durumunda Tahran'ın temel enerji tesislerine güçlü bir karşılık verileceğini belirterek İran'ı tehdit etmişti.