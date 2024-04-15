Netanyahu, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğini söyledi

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İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, lideri olduğu Likud partisi üyesi bakanlara "İsrail'in, İran'ın saldırısına karşılık vereceğini söylediği" belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu Likud üyesi bakanlarla yaptığı toplantıda, İsrail'in İran saldırısına vereceği yanıtı ele aldı.

Haberde, Netanyahu'nun bakanlara, "İsrail, İran'ın saldırısına karşılık verecek ancak bunu akıllıca yapmalı, içgüdüsel olarak değil." dediği kaydedildi.

Netanyahu'nun ayrıca, "İran saldırının ne zaman geleceğini bilmeden gergin bir şekilde beklemeli, tıpkı İsrail'e aynısını yaptığı gibi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan üst düzey bir İsrailli yetkilinin ise "İsrail'in İran'a yanıt vereceği ancak meselenin sadece ne zaman ve neresi olduğunu" söylediği belirtildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.