Netanyahu, İsrail'in işgalci olduğu görüşünü reddetti - Son Dakika
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Netanyahu, İsrail'in işgalci olduğu görüşünü reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de işgalci olduğu yönündeki görüşünü 'yanlış' olarak niteleyerek tepki gösterdi. Netanyahu, Yahudilerin kendi topraklarında işgalci olmadığını savunurken, UAD'nin İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünde işgalin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

19.07.2024 19:23
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de işgalci olduğu yönündeki görüşünü "yanlış" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahudiler kendi topraklarında, ne ebedi başkentimiz Kudüs'te, ne de Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria'nın Yahudi adı) ata mirasımızda işgalci değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda Netanyahu, "Lahey'deki hiçbir yanlış karar bu tarihi gerçeği çarpıtamaz veya vatanımızın her yerindeki İsrail yerleşimlerinin yasallığını zayıflatamaz." savunmasında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: AA

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