Netanyahu, İsrail\'in istihbarat ve güvenlik yetkililerinin ABD\'li yetkililerle görüşmesini engelledi

Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim sonrasında birçok defa İsrail'in istihbarat ve güvenlik yetkililerinin ABD'li yetkililerle görüşmesini engellediği bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesinin adı açıklanmayan ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları hakkında ABD ve İsrailli yetkililerin görüşmesi Netanyahu tarafından engellendi.

Netanyahu'nun ABD'li siyasetçilerin Gazze'deki olanlar hakkında İsrailli yetkililerin açıklamalarını kontrol etmeye çalıştığına dikkat çekilen haberde, Başbakan'ın son olarak İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio ile görüşmesini engellediği kaydedildi.

Haberde, ABD ve İsrail yetkililerinin düzenli olarak görüştükleri, ancak Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesini defalarca engellediği bilgisine yer verildi.