Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için girişimde bulunduklarını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, "(Esirlerin serbest bırakılması için) Ayrıntılarına girmeyeceğim, bir girişimimiz var." dedi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştü.

Netanyahu, görüşmede esir yakınlarına Hamas'tan yeni bir takasa ilişkin teklif geldiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Hamas'tan gelen gerçek bir teklif yok, bu doğru değil." iddiasında bulunan Netanyahu, "Bunu elimden geldiğince açık bir şekilde söylüyorum, çünkü size eziyet çektiren pek çok gerçek dışı haber var." dedi.

Netanyahu, İsrailli esirlerin geri getirilmesine ilişkin girişimlere de değinerek, "Ayrıntılarına girmeyeceğim, bir girişimimiz var." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde çadır kuran esir yakınları, dün, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçlamış ve esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

İsrailli esir yakınları meclisi basmıştı

Bugün erken saatlerde bir grup esir yakını, İsrail Meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istemişti.

"Onları (esirleri) geri getirin" yazılı tişört giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hamas ile yeni bir esir takası yapılması için milletvekillerine çağrıda bulunmuştu.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.