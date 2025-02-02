Netanyahu Katar'a Müzakere Heyeti Gönderiyor

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi amacıyla bu gece toplantı yapacağını yazdı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, bu gece yapacağı toplantıda, Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi meselesini ele alacak.

Haberde, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü kaydedildi.

Toplantıda yeni müzakere heyetinin gelecek pazartesi sabahı erken saatlerde Doha'ya gönderilip gönderilmemesi meselesinin görüşüleceği kaydedildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıklamıştı.