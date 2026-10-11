Netanyahu, NAZA'da konuşan askerler için cezai soruşturma başlatılmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmalarını talep etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl öldürdüğünü itiraf eden askerlerin "ciddi bilgi güvenliği ihlalleri, cezai nitelikte hakaret ile İsrail'in diplomatik ve güvenlik çıkarlarına zarar verme" suçlamalarıyla soruşturulmasını talep ettiği bildirildi.

Netanyahu, "Belgeselde yer alan kişilerin suç işlemiş olabileceğinden endişe ediliyor. Bu suçlar arasında, son derece hassas bir istihbarat birimine ait gizli bilgilerin açığa çıkarılması ve bilgi güvenliğinin ihlal edilmesi gibi ciddi suçlamalar da bulunuyor." iddiasında bulundu.

Netanyahu, soruşturmayı yürüten yetkililerin belgeselde konuşan askerlerin kimliklerini tespit etmesi gerektiğini savundu.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatını vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savunmuştu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.