Netanyahu'nun ABD ziyareti iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Netanyahu'nun ABD ziyareti iddiaları yalanlandı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü, Netanyahu'nun ABD'ye resmi davet almadığını açıkladı.

27.01.2025 15:47
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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, ABD yönetiminin resmi ziyaret için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya henüz bir davette bulunmadığını duyurdu.

Sözcü Dostri, X sosyal medya hesabından, Başbakan Netanyahu'nun bu hafta sonu ABD'ye ziyaret düzenleyeceği yönünde ülke basınında çıkan iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Başbakan Netanyahu'nun cumartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gideceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Dostri, Beyaz Saray'dan henüz resmi bir davet alınmadığını belirtti.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek üzere cumartesi akşamı Washington'a gideceği iddia edilmişti.

Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'ta yapılan yemin törenine, geçirdiği prostat ameliyatı ve hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle katılamamıştı.

Kaynak: AA

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