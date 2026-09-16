Netanyahu'nun BM için ABD uçağı New York yerine New Jersey'e inecek - Son Dakika
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Netanyahu'nun BM için ABD uçağı New York yerine New Jersey'e inecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için yapacağı ABD ziyaretinde uçağının New York yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceği bildirildi. İsrail basınına göre ziyaret sırasında Amerikan gizli servisi olağanüstü seviyede katılım gösterecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için yapacağı ABD seyahatinde uçağının belediye başkanlığını Zohran Mamdani'nin yaptığı New York'a değil New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceği bildirildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin ABD'li siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği Netanyahu'nun ziyareti sırasında Amerikan gizli servisinin "olağanüstü seviyede" katılım göstereceği aktarıldı.

Walla'ya konuşan ABD'li kaynak, Netanyahu'nun uçağının alışılmışın dışında New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na iniş yapacağını söyledi.

Söz konusu değişikliğin, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." sözleriyle veya olası bir provokasyonla ilgili olduğu iddialarını reddeden ABD'li kaynak???????, durumun mevcut ziyaret sırasında uçağın güvenliği ve nereye park edileceği konularında havalimanı yönetimiyle yürütülen müzakerelerden ibaret olduğunu savundu.

Öte yandan ABD'li kaynak, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Netanyahu'nun şahsi koruma ekibinden oluşan bir grubun ön hazırlıklar ve ziyaretin detaylarını netleştirmek için dün gece ABD'ye indiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere 23 Eylül Çarşamba günü New York'a gidecek.

Mamdani: "Netanyahu'nun yeri Lahey"

Mamdani, Netanyahu'nun, eylüldeki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

Netanyahu, bu sözleri üzerine Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA
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