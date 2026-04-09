Netanyahu'nun İran'a Karşı Savaş Planı ve ABD'deki Tepkiler

New York Times gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini ve İsrail'in bu konudaki planını Trump'a sunduğu toplantıyı haberleştirdi. Trump'ın kabinesindeki isimlerin ise savaşa temkinli yaklaştığı ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği yapılabileceği senaryosunun mümkün olmadığını belirttiği vurgulandı.

NYT'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ve dar bir danışman kadrosuna, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi, İran ordusunun felç edilmesi, halk ayaklanması çıkarılması ve ülkede seküler bir yönetimin kurulmasını öngören 4 aşamalı bir plan sundu. Netanyahu, plan konusunda ABD tarafını ikna etmeye çalışarak, 'eylemsizliğin risklerinin eylemden daha büyük olduğunu' ifade etti. İsrail yönetimi ayrıca İran rejiminin devrilmesi halinde ülkenin yönetimini devralabilecek potansiyel yeni liderler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Trump, sunumun ardından Netanyahu'ya planıyla ilgili, 'Bana uyar' ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'daki görüşmesini ertesi günü, 12 Şubat'ta yalnızca ABD'li yetkililerin katıldığı değerlendirme toplantısında ise istihbarat raporları masaya yatırıldı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, İsrail'in rejim değişikliği senaryosunu 'gülünç' olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Başka bir deyişle, bu tam bir saçmalık' dedi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de İran'da rejim değişikliği ihtimali konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ise İsrail'in planlarına ilişkin, 'Benim tecrübelerime göre bu, İsrailliler için standart bir prosedürüdür. Abartarak pazarlarlar ve planları her zaman iyi geliştirilmiş değildir' cevabını verdi. Tüm bu değerlendirmelerin ardından Trump, rejim değişikliğinin 'onların sorunu' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre Beyaz Saray'da bunlar yaşanırken, Trump'ın Orta Doğru Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İranlı yetkililerle dolaylı müzakereler yürüttü. ABD tarafı, Tahran'ın nükleer zenginleştirme konusundaki ısrarının gerçek amacını anlamak için İran'a nükleer programdan vazgeçmeleri karşılığında 'ücretsiz nükleer yakıt' teklif etti. Ancak İranlı yetkililer bu teklifi 'onurlarına bir saldırı' olarak nitelendirerek reddetti.

Trump, 26 Şubat'ta Beyaz Saray Durum Odası'ndaki toplantısında, İran ile savaş konusunu ele aldı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile savaşa karşı olduğunu belirtti. CIA Direktörü John Ratcliffe, İran dini lideri Ali Hamaney'in diğer üst düzey yetkililerle açık havada ve gün ışığında toplanacağı, bunun da hava saldırısı için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 'eninde sonunda İranlıların icabına bakılacaksa bunun şimdi yapılabileceği' görüşünü dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, 'Eğer hedefimiz rejim değişikliği ya da bir ayaklanmaysa bunu yapmamalıyız. Ancak hedef, İran'ın füze programını yok etmekse bu ulaşabileceğimiz bir hedeftir' değerlendirmesinde bulundu.

Trump, odadaki herkesin görüşlerini dinledikten sonra, 'Bence bunu yapmamız gerekiyor' ifadesini kullandı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmaları ve İran'ın İsrail'e veya bölgedeki diğer ülkelere füze fırlatamayacağından emin olmaları gerektiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Caine, Trump'a biraz daha zamanının olduğunu, ertesi gün saat 16.00'ya kadar karar verebileceğini söyledi. Trump, ertesi gün Air Force One uçağındayken Orgeneral Caine'in belirttiği sürenin bitimine 22 dakika kala, 'Destansı Öfke Operasyonu onaylandı. İptal yok. İyi şanslar' emrini verdi.