Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın yeni öneriye olumsuz yanıt verdiğini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin yanıtının "olumsuz" olduğunu öne sürdü.
Hamas'ın dün "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla alakalı 8 Nisan'da sunulan öneriye yanıtını arabuluculara ilettiğini" duyurmasının ardından Netanyahu'nun ofisinden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, " Kahire'deki toplantının üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra Hamas'ın, arabulucuların kendisine sunduğu genel taslaklara olumsuz yanıt verdiği" savunuldu.
Üç arabulucunun sunduğu teklifin İsrail açısından oldukça büyük bir esneklik içerdiği iddia edilen açıklamada, bu önerinin reddinin "Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın insani bir anlaşma ve İsrailli esirlerin geri dönmesini istemediğini; İran'la yaşanan gerginlikten istifade etmeye, sahaları birleştirmeye ve bölgede kapsamlı bir gerilime yol açmaya devam ettiğini kanıtladığı" öne sürüldü.
İsrail'in "Hamas'a karşı saldırılarında hedeflerine varmak için çalışmalara devam edeceği ve İsrailli 133 esirin Gazze'den en kısa sürede geri getirilmesi için her türlü çabayı göstereceği" bildirildi.
Hamas'tan Netanyahu'nun ofisinin iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Hamas, teklife yanıtını ilettiğini duyurmuştu
Hamas, dün yaptığı açıklamada İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili 8 Nisan'da sunulan yeni öneriye ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.
Yanıtın içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, "kalıcı ateşkes, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, zorla yerinden edilenlerin yaşadıkları bölgelere yeniden dönmesi, bölgeye insani yardım girişinin artırılması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması" başta olmak üzere Filistin halkının taleplerine bağlı olunduğu vurgulanmıştı.
Hamas ayrıca İsrail ile "ciddi ve gerçek esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduğunu" belirtmişti.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mısır'da 7 Nisan'da yeniden başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ardından Hamas, 9 Nisan'daki açıklamasında yeni önerinin kendilerine iletildiğini duyurmuştu.
Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından sunulan teklifin, açık ve net şekilde ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin gerekliliğini yok saydığını söylemişti.
İsmini açıklamayan Filistinli kaynak, 8 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan önerinin esir takası ve yerinden edilen Filistinlilerin kuzeydeki bölgelere "şartlı" dönüşünden oluştuğunu öne sürmüştü.
Önerinin 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen kaynak, ilk aşamada İsrailli sivil esirlere karşılık 100'ü uzun süreli hapis cezası verilenler olmak üzere 900 Filistinlinin salıverilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini içerdiğini aktarmıştı.
Kaynak, ikinci aşamada tüm İsrailli esirlere karşılık üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını, üçüncü aşamada da İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edileceğini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın yeni öneriye olumsuz yanıt verdiğini iddia etti - Son Dakika
Erzurum'da 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı belirlendi. Mart ayında 100 ölümlü-yaralamalı kaza gerçekleşti. Ayrıca, 194 maddi hasarlı kaza ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 169 kişi yaralandı. 2024 yılı 3 aylık dönemde ise toplamda 274 ölümlü-yaralamalı kaza, 602 maddi hasarlı kaza ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 469 kişi yaralandı.
Hatay'da yaşanan asrın felaketinde annesini ve bacağını kaybeden Emine Kahramanoğulları, yeni yuvası olan konteynerinde protez bacağıyla hayat mücadelesine devam ediyor. Kahramanoğulları, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya çalışanlara örnek olmak istiyor.
Devletin korunmasındaki görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonrası hafız oldu ve umreye gitme hayaline kavuştu. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşayan Deligöz, Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin destekleriyle umre ziyaretine gönderildi.
Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin debisi yükseldi, Ardahan Ovası göl oldu. Nehrin taşmasıyla Ardahan Ovası suyla doldu. Her yıl Mart ve Nisan aylarında eriyen kar suları Kura Nehri'nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken, göle dönen ova DRONE ile görüntülendi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında 2024 yılının üçüncü ayında 616 uçuş gerçekleşti ve toplam 87 bin 251 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 610 iç hat ve 6 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 600 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da 1 ayda 87 bin 25 iç hatlar ve 226 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 78 bin 664 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 547 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 682 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 9 ton kargo trafiği gerçekleşti. Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk 3 ayında bin 907 uçuş, 297 bin 732 yolcu ve bin 699 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi.
Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takımı destekledi.
Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda ücretsiz dükkan tahsisi için başvurular bugün başladı. Kadınlar, 19 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.
Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta meydana gelen kazada, Cihan Menek yönetimindeki bir otomobil ile Yaşar Mendeş'in kullandığı bir otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi ve olayda toplamda 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ise hayati tehlike arz etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?