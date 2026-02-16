Dünyayı kana bulayan Netanyahu'ya ecel terleri döktüren paket - Son Dakika
Dünyayı kana bulayan Netanyahu'ya ecel terleri döktüren paket

Dünyayı kana bulayan Netanyahu'ya ecel terleri döktüren paket
16.02.2026 09:53
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket gönderildi. Paketle ilgili ihbar sonrası ofise adli tıp ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine şüpheli bir paket nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, kısa bir süre önce Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. Haberde, şüpheli paketle ilgili ihbarın alınmasının ardından Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine adli tıp ve bomba imha uzmanlarının nakledildiği aktarıldı.

ACİL DURUM TATBİKATI DÜZENLENECEK

Öte yandan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kentinde bugün polis, İsrail ordusu, itfaiye ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı büyük çaplı bir acil durum tatbikatının düzenleneceği kaydedildi.

BÖLGEDE YOĞUN HAREKETLİLİK YAŞANACAK

Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçlerinin, acil durum araçlarının, helikopter ve insansız hava araçlarının yoğun hareketliliğinin olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: Dünyayı kana bulayan Netanyahu'ya ecel terleri döktüren paket
