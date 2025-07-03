Netanyahu'nun Oğlu İsim Değiştirdi - Son Dakika
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Netanyahu'nun Oğlu İsim Değiştirdi

03.07.2025 01:04
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Avner Netanyahu, İngiltere'de tanınmamak için ismini Avi Segal olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun 2022'de eğitimi için İngiltere'ye gitmeden önce korktuğu için adını değiştirdiği ortaya çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Avner Netanyahu ismini Avi Segal olarak değiştirdi, bu isimle İngiltere'de üniversite kaydını yaptırdı ve bir daire satın aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun muhalefette bulunduğu 2022'de eğitimi için İngiltere'ye giden oğlu Avner'in, yoğun Müslüman nüfusun olduğu bölgede "Netanyahu" soyadıyla tanınma korkusuyla ismini değiştirerek Avi Segal'i kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

İsrail kimliğindeki ismini babaannesinin soyadını kullanarak Avi Segal şeklinde değiştiren Avner, ismini ehliyet ve pasaportunda da değiştirdiğini belirterek, Müslümanların yaşadığı bir ülkede o isimle dolaşmaktan korktuğunu söyledi.

İngiltere'den Avi Segal adıyla 502 bin sterline daire aldığı ortaya çıkan Avner'in satın alım işlemini nakit olarak yaptığı, daha sonra Oxford Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine babasıyla olan bağlantısını gizleyerek başladığı ve okuldaki kayıtlarda da isminin Avi Segal olarak geçtiği ifade edildi.

İsrail yasalarına göre, yurt dışından alınan ve değeri 2 milyon İsrail şekelinin altında olan mülkler için vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek olmadığı belirtilen haberde, Avner'in sterlinin şekele karşı en zayıf olduğu dönemde aldığı dairenin fiyatının 1,97 milyon şekele tekabül etmesi nedeniyle bildiriminin yapılmadığı vurgulandı.

Daireyi aldığı kaynak kendisine sorulan Avner'in kaynağın ailesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Avner'in, 7 Ekim 2023'ten sonra İngiltere'den İsrail'e döndüğü kaydedildi.

İsrail basını, Netanyahu ailesinin çok sayıda mülkünün bulunduğunu belirterek, Avner'in İngiltere'den aldığı dairenin de bunlardan biri olduğunu yazdı.

Yair Netanyahu ifadeye çağırıldı

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun diğer oğlu Yair'in hak sahibi olmayan kişilere diplomatik pasaport verilmesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında İsrail polis teşkilatının yolsuzluk suçlarıyla mücadele birimi "Lahav 433" tarafından ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Yair'in hak sahibi olmadığı halde diplomatik pasaport aldığından şüphelenildiği ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bunun gerekli olmadığına inandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İngiltere, İsrail, Son Dakika

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