Netanyahu'nun Uçuşu: UCM'ye Rağmen Avrupa Hava Sahayı Kullandı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Uçuşu: UCM'ye Rağmen Avrupa Hava Sahayı Kullandı

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Netanyahu, hakkındaki tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden ABD'ye uçtu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı.

Flight Radar sitesinin verilerine göre, Netanyahu'nun öğle saatlerinde İsrail'den ayrılan uçağı yine UCM'ye taraf Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, 28 Aralık ve 10 Şubat'ta Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiğine yakın bir rotayı izliyor.

Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahaları kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Politika, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Uçuşu: UCM'ye Rağmen Avrupa Hava Sahayı Kullandı - Son Dakika

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