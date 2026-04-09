Netanyahu'nun Yargı Süreci Yeniden Başlıyor

09.04.2026 16:19
İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası ateşkes sonrası pazar günü tekrar başlayacak.

(ANKARA) - İran ile savaş nedeniyle İsrail'de mahkeme sisteminin haftalardır olağanüstü kısıtlamalar altında faaliyet göstermesinin ardından, ateşkes sayesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ceza davasının pazar günü yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail merkezli Jerusalem Post'un aktardığı mahkeme duyurusuna göre, Netanyahu'nun yolsuzluk davası kapsamında bir sonraki duruşma pazar günü saat 09.30'da Kudüs Bölge Mahkemesi'nde savunma tanığının ifadesiyle devam edecek. Duyuru İsrail'in İran ile savaş nedeniyle ilan ettiği olağanüstü hali ateşkesin ardından kaldırmasından sonra yapıldı.

Duyuruda ayrıca, olağanüstü halin kaldırılması ve yargı sisteminin normal işleyişine dönmesiyle birlikte duruşmaların yeniden olağan formatında devam edeceği, celselerin pazar günleri Kudüs'te, pazartesi'den çarşamba'ya kadar ise Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

Görevi sırasında suçlanan ilk İsrail başbakanı olan Netanyahu, kendisine yöneltilen rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddediyor. Netanyahu'nun 2020'de başlayan ve hapis cezasıyla sonuçlanabilecek davası, resmi görevleri nedeniyle defalarca ertelendi ve ne zaman karara bağlanabileceği de bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Netanyahu için daha önce af çağrısı yapmış, düzenli mahkeme duruşmalarının başbakanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını savunmuştu.

Herzog'un ofisi, Adalet Bakanlığı'na bağlı af biriminin görüşleri toplayarak cumhurbaşkanının hukuk danışmanına sunacağını, danışmanın da standart prosedür kapsamında tavsiye hazırlayacağını açıkladı. Öte yandan yargılama sürerken af kararı verilip verilemeceğine ilişkin tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Savaş nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmemesi durumunda İsrail'in ekim ayında seçimlere gitmesi beklenirken, kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı koalisyonun seçimleri kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
