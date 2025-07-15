Netanyahu, Trump'tan Bir Hafta Ek Süre Aldı - Son Dakika
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Netanyahu, Trump'tan Bir Hafta Ek Süre Aldı

15.07.2025 00:01
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Netanyahu, Trump'ı Hamas ile ateşkes için bir hafta daha süre vermeye ikna etti, müzakereler sürüyor.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı Hamas ile ateşkes anlaşması için kendisine bir hafta daha süre vermeye ikna ettiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan ABD'li kaynakların, yakınları Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerine Netanyahu'nun Trump'ı ateşkes ve esir takası anlaşmasını tamamlaması için kendisine bir hafta daha süre vermeye ikna ettiğini bildirdiği ifade edildi.

Söz konusu ek sürenin ateşkes anlaşmasını İsrail Meclisi'nin 27 Temmuz'daki "yaz dönemi oturumunun sonuna yaklaştırmayı amaçladığı" aktarıldı.

Haberde söz konusu kaynakların, "Başkan Trump Gazze'deki savaştan bıktı ama Netanyahu biraz daha zaman kazanmayı başardı." dediği belirtildi.

Öte yandan, ek süre karşılığında Netanyahu'nun Trump'a ne teklif ettiğinin bilinmediği kaydedildi.

ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un müzakereleri devam eden anlaşmayı sonuçlandırmak için henüz Katar'a gitmemiş olmasının Netanyahu'nun Trump'tan ek süre aldığına işaret ettiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, "son günlerde varılan belli bir mutabakatın ardından Hamas ile dolaylı görüşmelerin yeniden başladığı" belirtildi.

Netanyahu'nun İsrailli müzakere heyetine ordunun Gazze'den çekilmesi konusunda esnek davranma talimatı verdiği, müzakere heyetinin de muhtemel çekilmeye ilişkin güncel haritalar sunduğu ve müzakerelerin yeniden yoğun bir şekilde yürütülmeye başlandığı iddia edildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Trump'tan Bir Hafta Ek Süre Aldı - Son Dakika

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